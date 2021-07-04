Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı
Türk Hava Kurumu 44 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkardı. Dört tanesi hisseli olan taşınmazların asgari bedelleri 11 milyon TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilana göre, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova'da yer alan gayrimenkulleri satışa çıkardı.
Aralarında bina, daire, arsa ve tarlaların bulunduğu 44 taşınmazın satışı 18 Ağustos çarşamba günü açık artırma usulü ile yapılacak. İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com internet adresindeki e-Teklif Sistemi üzerinden verebilecek.
Dört tanesi hisseli olan taşınmazların asgari bedelleri 11 milyon TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.
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