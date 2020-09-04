Türk-İş üyesi sendikalar ücretsiz izin süresince verilen 1.168 TL maaşa tepkili

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) üyesi sendikalar ücretsiz izin uygulamasının uzatılması ve bu süreçte verilen aylık 1168 lira ücrete tepkili. Ücretin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen sendikalar, salgındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını da açıkladılar. Türk-İş Başkanlar Kurulu, Didim’de toplanarak çalışma hayatındaki gelişmeleri konuştu.

Sendika başkanları, ücretsiz izne çıkarılan işçinin 1168 lira ile faturalarını, kirasını ödeyemeyeceğine, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayacağına dikkat çektiler. Toplantının diğer önemli konusu ise rafa kalktığı belirtilen kıdem tazminatı oldu.

Hükümetin kıdem tazminatını Meclis’in açılacağı ekim ayından sonra yeniden gündeme getirebileceği belirtilirken Başkan Ergün Atalay, sendikalardan hazırlıklı olmalarını istedi.

Toplantıda daha önce toplusözleşme imzaladıkları halde, 2009’da yapılan yasa değişikliği ile yüzde 1 işkolu barajının altında kalan sendikaların durumu da yeniden gündeme geldi. Toplantı sonrasında yayımlanan bildiride ise şu değerlendirmelere yer verildi:

- Son haftalarda salgının yayılım hızındaki artış tedirginliğe yol açmaktadır. İşçiler, sağlıklarını kaybetme tedirginliğinin yol açtığı baskıya rağmen, ekonomik nedenlerle işlerini yapmaya ve üretimi sürdürmeye çalışmaktadırlar.

- Çalışanların sağlıklarının korunması ve yaşama şartlarının iyileştirilmesi öncelikli konudur. Bu çerçevede, çalışanlar arasında ayırım yapılmadan yaklaşık 250 bin sağlık işçisine de ek mali haklar verilmelidir.

15 İŞÇİDE VİRÜS ÇIKTI

Türk-İş üyesi ve toplantının yapıldığı otelin sahibi olan Türk Metal Sendikası, salgına karşı önlemleri sıkı tuttu. Toplantının yapıldığı otele girişlerde herkese Covid-19 testi yapıldı.

Aralarında şube başkanları ile uzmanların da olduğu 15 kişinin testi pozitif çıktı. Durum hemen Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Virüse yakalandıkları tespit edilen sendikacılar kimse ile temas ettirilmeden özel araçlarla evlerine kadar götürülerek karantinaya alındı.