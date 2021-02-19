Türk ve Yunan heyetlerini NATO buluşturdu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetlerinin NATO Karargahı’nda bir araya geldiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi” ifadeleri kullanıldı.
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