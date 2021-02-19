Türk ve Yunan heyetlerini NATO buluşturdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 17:58
Türk ve Yunan heyetlerini NATO buluşturdu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetlerinin NATO Karargahı’nda bir araya geldiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi” ifadeleri kullanıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler