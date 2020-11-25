Türkiye Covid-19 verilerinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi: İstifa çağrısı geldi

25 Kasım 2020 Çarşamba, 23:43

Sağlık Bakanı Koca, bugün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 28 Temmuz gününden bu yana ilk kez günlük vaka sayısını açıkladı. Koca, bugün 28 bin 351 vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından WHO'nun tüm dünyaya ilişkin dünkü verilerine kıyasla, Türkiye'de Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 3'üncü sırada.

"HAKİKATİ KONUŞMAKTAN KORKMAMAK EN DOĞRU YOLDUR"

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, "Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı şeffaf vaka sayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla" açıklamasını yaptı.

"BAKAN İSTİFA"

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) ise, Koca'nın 'vaka' açıklamasının üzerine "Aylardır söylediğimiz gerçekler doğrulandı. Süreci şeffaf yürütmediniz, gerçekleri sakladınız. Yurttaşlara yalan söyleyerek, gerçeği saklayarak algılarla pandeminin yayılmasına neden oldunuz" denilerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya istifa çağrısı yapıldı.