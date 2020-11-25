Koca’dan İmamoğlu’na ölüm sayıları üzerinden yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da "bulaşıcı hastalık" kaynaklı vefatlarla ilgili açıklamasına yanıt verdi. Koca, ''Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Yani akciğer kanseri, prostat, meme kanseri veya lenfoma veya lösemi gibi hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var?'' ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir İstanbul’da bulaşıcı hastalıktan kaynaklı günlük ölüm sayılarının açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi.
İstanbul'da "bulaşıcı hastalık" kaynaklı vefatlarla ilgili İmamoğlu, "Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Yani yetiştiremiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İmamoğlu'na yanıt verdi.
Koca, ''Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Yani akciğer kanseri, prostat, meme kanseri veya lenfoma veya lösemi gibi hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var?'' şeklinde konuştu
''ENFEKSİYONLA KAYBEDİLMEYEN HASTA MI VAR?''
Koca, ''O dönemde genelge yayınlamıştık. Normal bulaşıcı olan diğer hastalıklar gibi HIV ve menenjit gibi nasıl defin yapılıyorsa benzer şekilde defnin yapılmasını belirten yazı yazmıştık. O dönemde daha önce bulaşıcı hastalıklar olarak ölüm belgemiz var. Belgenin sol üst kısmında ölüm şekli yazar, altında ölüm nedeni yazar. Ölüm şekli doğal mı, adli ölüm mü? İlk hekimin işaretliği bir kısım. Ölüm nedeni ise ikinici bir hekimle doldurulan kısım. Bulaşıcı hastalıklar kısmı var ayrıca. Bu kısımda Mart'tan önce çok da doldurulan bir bölüm değildi. Fakat bizim genelge sonrası bulaşıcı hastalıklar gibi defnedilmesini belirttiğimiz için her geçen gün bu hane doldurulmaya başlandı. Bildiğimiz 192 hastalıklar sadece buraya düşülerek işlenmedi. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Yani akciğer kanseri, prostat, meme kanseri veya lenfoma veya lösemi gibi hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Enfeksiyon bulgusu olmayan menenjit hastası mı var, akciğer kanseri hastası mı var kaybedildiğinde? Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklardır. İkinci bölüm ise ölüm sebebidir. Kovid ise kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, hekimlerin doldurduğu kısım bu. Enfeksiyon belirtisi olan her hasta kovit hastası mıdır?'' ifadelerini kullandı.
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