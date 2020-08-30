Türkiye ekonomisinde yeni ‘kur krizi’ riski
ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Türk Lirası’nın (TL) değer kaybını konu aldığı haberinde, Türkiye’nin yeni bir kur krizini beklediğini yazdı.
Jack Ewing imzalı haberde, TL'nin değerindeki sert düşüşün pandeminin etkileriyle başa çıkmaya çalışan yerleşikleri ve şirketleri test ettiği kaydedilirken, değer kaybının ilaç ve yakıt gibi ithal malların hızla fiyatlarının yükselmesi korkusunu yarattığı belirtildi.
ÇÖKÜŞ RİSKİ YÜKSELDİ
“Türkiye için 2 seneden daha az zaman içinde oluşan ikinci kur krizi pandemiyle birleşerek ekonomik çöküş riskinin yükselmesine neden oluyor” yorumunu yapan gazete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi beslemek ve lirayı desteklemek için finansal manevraları ve ucuz kredi bolluğunun uluslararası yatırımcıları alarma geçirdiğini, Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerinin de ekonomiye etkileri olduğunu kaydetti.
YABANCI YATIRIMCILAR İNANCINI KAYBETTİ
Sözcü'de yer alan habere göre, hükümetin bankaları daha fazla kredi vermeye, tüketicileri de daha fazla tüketime yönlendirdiğini yazan New York Times, bunun da yılllık yüzde 12'ye yaklaşan enflasyonu beslediğini kaydetti. Gazete, “Birçok yabancı yatırımcı 2018 krizinde Türkiye'nin geleceğine dair inancını kaybetti, bu da TL varlıklarına çok az talep olmasına yol açıyor” yorumunu yaptı.
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