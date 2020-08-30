Türkiye ekonomisinde yeni ‘kur krizi’ riski

30 Ağustos 2020 Pazar, 09:52

Jack Ewing imzalı haberde, TL'nin değerindeki sert düşüşün pandeminin etkileriyle başa çıkmaya çalışan yerleşikleri ve şirketleri test ettiği kaydedilirken, değer kaybının ilaç ve yakıt gibi ithal malların hızla fiyatlarının yükselmesi korkusunu yarattığı belirtildi.

ÇÖKÜŞ RİSKİ YÜKSELDİ

“Türkiye için 2 seneden daha az zaman içinde oluşan ikinci kur krizi pandemiyle birleşerek ekonomik çöküş riskinin yükselmesine neden oluyor” yorumunu yapan gazete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi beslemek ve lirayı desteklemek için finansal manevraları ve ucuz kredi bolluğunun uluslararası yatırımcıları alarma geçirdiğini, Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerinin de ekonomiye etkileri olduğunu kaydetti.

YABANCI YATIRIMCILAR İNANCINI KAYBETTİ