Türkiye Ermenileri Patrikliği, toplu ibadete kapalı olan kiliselerini yeniden açıyor

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:09

Patriklik tarafından yapılan açıklamada, "Doğal olarak ülkemizin genel durumu hakkında yapılacak resmi beyanlar dikkate alınacak, gerekli görülecek durumlarda kiliselerin ibadete açılış tarihi ertelenecek veya toplu ibadete kapatılacaktır" denildi.

Kilise bahçe ve salonlarında toplantıların yapılması ise kabul görmezken, komünyon dağıtımının ise isteyenlere verileceği belirtildi. Patrikik pazar ayinlerinin ise halka kapalı olmaya devam edeceğini bildirirken, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılmaya devam edeceğini duyurdu.

Nikah, cenaze ve vaftiz törenlerindeyse sadece birinci derecen akrabaların katılması şartı getirildi. Törenlerde temasta kaçınılması uyarısında bulunuldu.