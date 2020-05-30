Türkiye Ermenileri Patrikliği, toplu ibadete kapalı olan kiliselerini yeniden açıyor
Türkiye Ermenileri Patrikliği, 16 Mart'tan beri toplu ibadete kapalı olan kiliselerini yeniden açıyor. Ruhani Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda kiliseler 19 Temmuz'da Vartavar Yortusu'nda açılacak.
Patriklik tarafından yapılan açıklamada, "Doğal olarak ülkemizin genel durumu hakkında yapılacak resmi beyanlar dikkate alınacak, gerekli görülecek durumlarda kiliselerin ibadete açılış tarihi ertelenecek veya toplu ibadete kapatılacaktır" denildi.
Kilise bahçe ve salonlarında toplantıların yapılması ise kabul görmezken, komünyon dağıtımının ise isteyenlere verileceği belirtildi. Patrikik pazar ayinlerinin ise halka kapalı olmaya devam edeceğini bildirirken, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılmaya devam edeceğini duyurdu.
Nikah, cenaze ve vaftiz törenlerindeyse sadece birinci derecen akrabaların katılması şartı getirildi. Törenlerde temasta kaçınılması uyarısında bulunuldu.
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