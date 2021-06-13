13 Haziran 2021 Pazar, 10:01

"Koltuk krizi" olarakta tanımlanan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretinde yaşanan protokol kazasının ardından Gariwo Vakfı, UEFA'nın Euro 2020 İtalya-Türkiye açılış karşılaşmasında tamamı kadınlardan oluşan üçlü bir grubun hakemlik yapması fikrini öne sürmüştü.

İşte bu süreçte UEFA Fransız Stéphanie Frappart'ı bu tarihi açılış karşılaşması içeriğinde "dördüncü hakem" olarak görevlendirdi.

Türkiye'deki kadın cinayetleri sayısındaki artış ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)'nün yine Türk kadınlarının %38'inin evde şiddet gördüğü beyanını takiben bu defada Türkiyenin 20 Mart tarihinde İstanbul sözleşmesinden ayrılması fitili ateşleyen ilk etkenler arasındaydı.

Ardından gelen ve yukarda sözü edilen son diplomatik kriz sonrası ise Gariwo Vakfı, Profesör Giovanna Grenga'nın Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı için UEFA'ya başvuruda bulunma fikrini memnuniyetle kabul etmişti. Sonuçta UEFA hakem Komisyonu Başkanı Rosetti, Stephanie Frappart ile tarihi bir ilki uygulamaya karar verdi.