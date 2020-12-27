Türkiye sallanıyor! Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama
Türkiye sallanıyor... Elazığ'da dün 4.1, bu sabah 5.3; Muğla'da da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Elazığ'da meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından 'Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları...' değerlendirmesini paylaştı.
Görür'ün paylaşımı şöyle;
'Dün Elazığ’da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler krılıp rahatlıyorlar. Geçmiş olsun'
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