Türkiye sallanıyor! Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama

27 Aralık 2020 Pazar, 10:27

Görür'ün paylaşımı şöyle;

'Dün Elazığ’da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler krılıp rahatlıyorlar. Geçmiş olsun'