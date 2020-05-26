Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde son günlerde yaşanan gelişmeler iki ülke arasında tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.
Türkiye, Yunanistan'ı sınırın Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa etme çalışmaları kapsamında "ahdi kara hududunu ihlal etmekle" suçladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınırda "bir oldu-bittiye hiçbir şekilde" izin verilmeyeceği belirtildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, son dönemde Yunanistan, Almanya ve İngiltere basınlarında, Ferre Kupürü bölgesinde Türkiye'nin bir kara parçasına asker çıkararak burayı "işgal ettiği" yönünde haberler çıktı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, söz konusu haber ve iddiaların "kesinlikle yanlış" olduğunu söyledi.
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