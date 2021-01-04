Türkiye'de 2020 yılında cep telefonlarına ortalama harcanan para açıklandı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 13:50

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), 2020 yılına ait akıllı telefon satış miktarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'de geçen yıl, 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, 2019 yılında 10 milyon 600 bin adet olarak gerçekleşmişti. Rakamlar aynı olsa da vatandaşın cebinden çıkan para, 2019 ile 2020 yılları arasında 1.000 TL artış gösterdi.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, 2020 yılında cep telefonları için 3.600 TL ödeme yaptılar. 2019 ve önceki yıllarda bu miktar, 2.400 TL seviyelerindeydi. 2020 yılının başında özellikle pandemi etkisiyle talep düşüklüğü yaşandığını belirten Turnacı, uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması ve mobilitenin önem kazanmasıyla yıl boyunca gerçekleşen satışların önceki yıla yetiştiğini ifade etti.

KAYIT DIŞILIK ORANI YÜKSELİYOR

Turnacı, 2020 yılında ürün fiyatlarının artması ve ürüne ulaşmanın zorlaşması nedeniyle kayıt dışılık oranının yükselişte olduğunu söylüyor. Bu bağlamda da yüzde 20 gibi bir pazar payı daha olduğunu ifade eden MOBİSAD başkanı, kayıt dışı cihaz satışları da eklendiğinde, 2020 yılı için toplam satış miktarının 12 milyon seviyelerine ulaşacağını ifade ediyor.

6,5 İNÇ - 7 İNÇ EKRANLI MODELLER TERCİH EDİLİYOR

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ellerindeki istatistiklere göre en çok tercih edilen telefonların ekran boyutunu da açıkladı. Turnacı tarafından yapılan açıklamalara göre 6,5 ila 7 inç arasında ekrana sahip modeller, 2020 yılında çok fazla tercih edildi. Turnacı, 2019 yılında yüzde 4 olan tercih oranının 2020 yılında yüzde 30 artarak yüzde 34 seviyesine ulaştığını ifade ediyor. Elbette bunun temel nedeni, 2020 yılında piyasaya sürülen telefonların neredeyse tümünün 6 inçten büyük ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor. Kısacası tüketici istemese de bu boyutlarda telefon almaya mecbur kalıyor.

2021 YILI İÇİN BEKLENTİ YÜKSEK

Mustafa Kemal Turnacı, konuyla ilgili açıklamalarında 2021 yılı beklentilerini de açıkladı. Akıllı telefon pazarında yüzde 5'lik bir yükselişin ön görüldüğünü söyleyen Turnacı, büyüme olsa bile satıcıların durumunun pek de iç açıcı olmadığını ifade ediyor. Vatandaşların hem iş hem de özel hayatlarında verimliliği artırmak için akıllı telefonlara ihtiyaç duyduğunu belirten MOBİSAD başkanı, vatandaşın akıllı telefona ulaşmasının kolaylaştırılması gerektiğine inanıyor.

Kaynak: webtekno.com