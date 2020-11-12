Türkiye'de de denenen Çin aşısı CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri yeniden başladı

Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği Covid-19 aşısının önceki gün Brezilya'da askıya alınan klinik faz 3 denemelerine yeniden başlanacağı açıklandı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
12 Kasım 2020 Perşembe, 11:35
Türkiye'de de denenen Çin aşısı CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri yeniden başladı
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Brezilya'da sağlık alanında yetkili kurum Anvisa, CoronaVac adlı aşının denemelerine katılan bir gönüllünün ölümü üzerine güvenlik endişesiyle Pazartesi günü denemelerin askıya alındığını bildirmişti.

Anvisa, bu karar alındığında gönüllünün ölüm nedeniyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını, ancak denemeleri yürüten Butantan biyomedikal merkezinden edinilen bilgiye göre ölümün intihar olarak kayıtlara geçtiğini ve aşıyla ilgili olmadığını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada, yeni veriler ışığında, aşı çalışmalarına yeniden başlanmasına izin verildiği belirtilerek, "Askıya almanın söz konusu ürünün kalitesi, güvenliği ve etkisi ile ilgili bir sorun olduğu anlamına gelmediği" ifade edildi.

Sinovac adlı Çin şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı Türkiye, Çin ve Endonezya'da da deneniyor.


BBC Türkçe

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