Türkiye'de ilk: İş kadınları federasyon kurdu

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:57

Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonu, İzmir'de kuruldu. Kısa adı GİFED olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu; İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Kocaeli ve Bursa'dan 8 öncü iş kadını derneğinin çatı örgütü olarak faaliyet yürütecek. Atatürk ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını vurgulayan GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter, "Kadınların duvar kenarlarından kalkıp karar masalarına oturmasını istiyoruz" dedi.

İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) öncülüğünde ve 8 iş kadını derneğinin birlikteliği ile kurulan GİFED için Swissotel Efes'te bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter ve iş kadınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer ve çok sayıda davetli katıldı.

ATATÜRK İLKELERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Kurucu Başkan Huriye Serter, şunları söyledi:

“Ülkemiz, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü olacaktır” parolasıyla yola çıkan GİFED'in kadının ekonomiye katılımını destekleyeceğini söyledi. Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerini aktaran Huriye Serter, "Bu bizim kırmızı çizgimiz. Biz, kadınların duvar kenarlarından kalkıp karar masalarına oturmasını istiyoruz. Federasyonun ardından inşallah birkaç yıl sonra da konfederasyon müjdesini veririz."

SOYER: MAYASINDA KADIN DÜŞÜNCESİ OLMAYAN TOPLUM..."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir kadınlarının 190 yıl önce ekmek zamlarına karşı 3 gün protesto gösterisi yapıp ilk kadın hareketini başlattıklarını anlattı. Böylesine öncü bir kentten Türkiye'nin ilk iş kadınları federasyonunun çıkıyor olmasından büyük gurur duyduğunu belirten Soyer, "Mayasında kadın düşüncesi ve rolünün olmadığı bir toplum eşit, özgür ve adil olamaz. GİFED'in kadınların söz sahibi olmaları konusunda önemli çalışmalar yürüteceğine inanıyorum" dedi.

GİFED'İN HEDEFLERİ

Federasyonu oluşturan derneklerin başkanları da birer konuşma yaptı. GİFED'in hedefleri ise şöyle sıralandı:

"-Türkiye’de bulunan girişimci ve iş kadınları derneklerini bir araya toplayarak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek,

-Üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek,

-Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak,

-Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, fikirler ve projeler üretmek,

-Bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak,

-Mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek

-Başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan uluslararası organizasyonlar, fuarlar, dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişi ve faaliyetlerde bulunmak,

-Üniversite ve İş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişim faaliyetlerine katkıda bulunmak,

-Ulusal ve uluslararası projeler yürütmek."

FEDERASYON KURUCUSU DERNEKLER

- İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)

- Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD)

- Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD)

- Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD)

- Bursa İş Kadınları Ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD)

- Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD)

- Kadın İşveren Ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)

- Kocaeli İş Kadınları Ve Yöneticileri Derneği (KOİDER