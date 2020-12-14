'Türkiye’de Müzisyen Olmak' belgeselinin ikinci bölümü yayımlandı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 11:56

"Türkiye’de Müzisyen Olmak" adlı mini belgesel serisinin ikinci bölümü yayınlandı. Özellikle pandemi sürecinde Türkiye'deki müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara odaklanan mini belgesel serisinin ikinci bölümünde, kadın müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılar konuşuluyor.

Belgeselin ikinci bölümünde sektörde kadın olmanın zorluklarını anlatan müzisyenler; cinsiyet eşitsizliği, kadınlara yapılan dayatmalar ve taciz gibi meseleleri tartışmaya açıyor.

Usta sanatçılardan genç müzisyenlere, enstrümanistlerden menajerlere sektörün farklı dallarından kişilere kulak veren ve sorunlarına çözüm arayan belgeselin ikinci bölümü; müzisyenlerin mesleklerine gönül verme hikayelerine; farklı kuşaklardan sanatçıların deneyimlerine ve sektörün birlik olamama meselelerine de değiniyor.

Sonki3dört adlı Youtube kanalında yayınlanan; Alper Erdinç, Mert Gider ve Gizem Ertürk tarafından hazırlanan 6 bölümlük mini belgesel serisinin bir sonraki bölümü, klasik müzik sanatçılarından yeraltı dünyasına; rap müziğin önemli isimlerinden müzik yazarlarına kulak vererek sektörün sorunlarına çözüm aramaya devam edecek.