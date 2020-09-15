Türkiye'den Sakız Adası için yeni NAVTEX: "Yunanistan, Lozan'ı ihlal etti"

15 Eylül 2020 Salı, 11:28

Türkiye'den Doğu Akdeniz'den yeni NAVTEX ilanı yapıldı. Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.

Yayınlanan NAVTEX'te şu ifadelere yer verildi:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20

EGE DENİZİ

1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.

2. BU BİLDİRİ 16 EYLÜL 2020 SAAT 00.01'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce “Navigational TeleX” kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemidir. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.

Türkiye’de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya’da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor. Dört istasyon da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor.



