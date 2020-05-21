Türkiye'nin gündemine oturacak anket açıklandı!

21 Mayıs 2020 Perşembe, 13:58

Girişim Araştırma Şirketi, “Koronavirüs ve Toplumumuzdaki Etkileri Araştırması Mayıs 2020” isimli yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmanın amacı halkın yeni tip Koronavis (Covid-19) nedeniyle yaşadığı salgınla mücadele sürecindeki algısını ölçümlemek olarak açıklandı.1 Mayıs ile 15 Mayıs 2020 arasında süreçte yapıldığı belirtilen araştırma bin 554 kişiyle çevrimiçi, 135 kişiyle de telefonla görüşme yoluyla olmak üzere toplam bin 689 denekle gerçekleştirildi.Araştırmada dikkati çekici sonuçlar arasında şunlar öne çıktı:

"HAYATIMDAN MEMNUNUM" DİYENLER YÜZDE 5

Denekler “Karantina sürecini düşündüğünüzde hayatınızdan ne derecede memnunsunuz?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Çok memnun % 5,0

Memnun % 16,1

Hiç memnun değil % 25,9

Ne memnun, ne memnun değil: % 33,3

Memnun değil % 19,7

Hiç memnun değil: % 25.9

YÜZDE 39.6'NIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

“Kovid-19 salgınının hayatınızdaki etkileri nelerdir?” sorusuna ise şu cevaplar geldi.

Sosyal çevremden uzaklaşmak zorunda kaldım: % 67,3

Psikolojim bozuldu: % 39,6

Ailemle daha fazla yakınlaşma imkanım oldu: % 37,9

Kendime daha fazla zaman ayırdım: % 24,2

Ailemle daha fazla yakınlaşma imkanım oldu: % 37,9

İşimi kaybettim: % 16.05

Sağlığım etkilendi: % 11.7

Hiçbir etkisi olmadı: % 7.6

Diğer: % 1.3

HALKIN YARISINDAN FAZLASI GELİR KAYBI YAŞADI

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu “Kovid-19 salgınından sonra gelir düzeyinizde değişiklik oldu mu?” sorusuna verilen cevapta oldu.

Gelirimde bir değişiklik olmadı: % 43.5

Aylık gelirim azaldı: % 53.1

Gelirim Arttı: % 3.4

YÜZDE 62.5 GELECEKTEN KAYGILI

Araştırmada “Gelecekten kaygılıyım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz?” sorusuna katılanların oranı katılmayanları geçti.

Kesinlikle katılıyorum: % 27.6

Katılıyorum: % 34.9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum: % 22.2

Katılmıyorum: % 10.1

Kesinlikle katılmıyorum: % 5.2

"KORONAVİRÜS HABERLERİNDEN BIKTIK"

Korona virüs haberlerini nereden takip ediyorsunuz sorusuna genellikle televizyonlar ve internet olarak cevap veren denekler “Koronavirüs haberlerinden bıktım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz?" sorusuna ağırlıklı olarak "bıktım" diyerek yanıt verdi.

Kesinlikle katılıyorum: % 11.8

Katılıyorum: % 33.8

Ne katılıyorum ne katılmıyorum: % 32.3

Katılmıyorum: % 15.9

Kesinlikle katılmıyorum: % 6.3

Salgın duyulduktan sonra gıda stoku yaptınız mı?

Hayır yapmadım: %52.7

Evet yaptım: % 47.3

"MASKE ALMIŞTIK"

Nasıl önlem alıyorsunuz?

Maske takıyorum: % 91,8

Dezenfektan/Kolonya kullanıyorum: % 80,8

Evde kalıyorum: % 54,8

Dışarı çıkmam gerektiğinde eldiven takıyorum: % 42,5

Ellerimi sık sık yıkıyorum: % 52,3

Sağlıklı besleniyorum: % 30,0

Yüz-göz temasından kaçınıyorum: % 11,9

Fiziksel temastan kaçınıyorum: % 7,4

Vitamin takviyeleri alıyorum : % 5,4

YÜZDE 7 ESKİSİ GİBİ OLACAĞINA İNANMIYOR

Günlük hayatınızın ne zaman normale döneceğine inanıyorsunuz?

Altı aydan daha fazla: % 37.8

1-3 ay içinde:% 23.4

3-6 ay içinde: % 23.2

1 ay içinde: % 8.2

Hiçbir zaman: % 7