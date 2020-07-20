Türkiye'nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ford CuCustom PHEV, Ankara'da test edilecek

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:10

Türkiye’de üretilen hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid araçlar, Ankara Kalesi başta olmak üzere, Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti sağlayacak.

Araç ayrıca Başkent Mobil-Başkent 153 hattı için de hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla 21 Temmuz 2020 Salı (yarın) gerçekleştirilecek törende araçlar teslim edilecek.