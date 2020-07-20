Türkiye'nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ford CuCustom PHEV, Ankara'da test edilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türkiye’nin şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV Londra, Köln ve Valensiya’nın ardından 21 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da yollara çıkıyor.
Türkiye’de üretilen hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid araçlar, Ankara Kalesi başta olmak üzere, Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti sağlayacak.
Araç ayrıca Başkent Mobil-Başkent 153 hattı için de hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla 21 Temmuz 2020 Salı (yarın) gerçekleştirilecek törende araçlar teslim edilecek.
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