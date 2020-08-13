Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu Covid-19 nedeniyle kapatıldı

Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu’ndaki görevli personelin koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, bina ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

(DHA)
13 Ağustos 2020 Perşembe, 16:27
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Nürnberg Başkonsolosluğu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Evinde karantina sürecinde olan bir başkonsolosluğumuz çalışanının 13 Ağustos’ta alınan Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle başkonsolosluğumuz tedbir amaçlı olarak bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.


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