Tütün protestosunda tutuklananlardan 2 kişi tahliye edildi
Adıyaman'da tütün ticareti yasağını protesto ettikleri için gözaltına alınıp tutuklanan 10 tütün üreticisinden ikisi serbest bırakıldı. CHP'li vekiller, diğer 8 kişinin de derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Adıyaman’da 'yetki belgesi' alınmadan yapılan tütün ticaretine hapis cezası öngören yasayı protesto eden tütün üreticileri evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye çıkarılan tütün üreticilerinden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutuklu 10 kişiden Abuzer Çalgan ve Abdurrahman Özbayrak, yapılan itirazların ardından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan tütün üreticilerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve beraberindeki partili heyet geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sarıbal, halen tutuklu bulunan diğer 8 kişinin de derhal serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de "Başta rahatsızlığı belgeli Cemal İlik olmak üzere haksız yere cezaevinde tutulan diğer tütün üreticilerimizin de bir an evvel serbest bırakılması gerekmektedir." çağrısı yaptı, "Bu vicdansızlığa son verin!" diye tepki gösterdi.
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