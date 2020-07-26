Twitter hesabını askıya aldı: İngiliz müzisyenden anti-semitist paylaşımlar

26 Temmuz 2020 Pazar, 15:42

Menajerlik şirketi Wiley ile çalışmayı bıraktığını ifade ederken, Twitter sanatçının hesabını geçici olarak kilitledi. Instagram ise sanatçının bazı paylaşımlarını yayından kaldırdı. Sosyal medya sitelerine ise Wiley’in hesaplarının kalıcı olarak kapatılması yönünde kamuoyu baskısu yapılıyor.

İngiliz polisi de paylaşımlar hakkında pek çok şikayet aldığını ifade etti. Birgün'de yer alan habere göre Polis, ‘Grime’ adı verilen müziğin atası olarak tanınan Wiley hakkındaki soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Wiley, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda Yahudi topluluğunu Ku Klux Klan ile karşılaştırmıştı.