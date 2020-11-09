Twitter Trump'ın hesabını kapatabilir

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:34

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son yılların en ilginç başkanlık yarışlarından birine sahne oluyor.

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre 270 barajını aşarak ABD'nin yeni başkanı oldu.

Biden kazandıpı zafer için pek çok devlet başkanından tebrik alsa da mevcut başkan Trump seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor.

The Verge'de yer alan habere göre, Trump, sayımları devam eden seçimleri kaybederse, bunun ardından Twitter hesabını da kaybedebilir.

Bugüne kadar Twitter'dan birçok uyarı alan Trump, başkanlığı kaybettiği takdirde Twitter'ın "dünya lideri" muafiyetleri dışında kalacak.

Başka bir deyişle Biden Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğunda Trump sadece başkanlığı değil Twitter hesabını da kapatabilir.

Twitter seçim döneminde Trump'ın yaptığı paylaşımlara sahte bilgiye ev sahipliği yaptığı iddiası ile uyarı yazısı eklemişti.

Mikro blog platformu Trump'ın pek çok paylaşımına "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" şeklinde uyarı etiketi eklemişti.

Kaynak: NTV