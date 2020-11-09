Twitter Trump'ın hesabını kapatabilir
Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını kaybeden Trump'ın Twitter hesabı önümüzdeki aylarda kapatılabilir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son yılların en ilginç başkanlık yarışlarından birine sahne oluyor.
Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre 270 barajını aşarak ABD'nin yeni başkanı oldu.
Biden kazandıpı zafer için pek çok devlet başkanından tebrik alsa da mevcut başkan Trump seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor.
The Verge'de yer alan habere göre, Trump, sayımları devam eden seçimleri kaybederse, bunun ardından Twitter hesabını da kaybedebilir.
Bugüne kadar Twitter'dan birçok uyarı alan Trump, başkanlığı kaybettiği takdirde Twitter'ın "dünya lideri" muafiyetleri dışında kalacak.
Başka bir deyişle Biden Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğunda Trump sadece başkanlığı değil Twitter hesabını da kapatabilir.
Twitter seçim döneminde Trump'ın yaptığı paylaşımlara sahte bilgiye ev sahipliği yaptığı iddiası ile uyarı yazısı eklemişti.
Mikro blog platformu Trump'ın pek çok paylaşımına "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" şeklinde uyarı etiketi eklemişti.
Kaynak: NTV
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması