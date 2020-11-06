Twitter ve Facebook Trump'a savaş açtı
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı Facebook ve Twitter tarafından sansürlendi. Trump'ın tweetlerine "yanlış bilgi" notu konulması ABD'de konuşulan bir konu haline geldi.
ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde çekişmeli bir yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi. Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
TRUMP'IN 11 TWEETİ SASÜRLENDİ
ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü. Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlendi.
BİDEN'A SANSÜR UYGULANMADI
Diğer yandan Trump’ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden’a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramadığı ise dikkat çekti.
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