Twitter yeni sesli sohbet özelliğini duyurdu: Spaces
Twitter, "Spaces" adı verdiği yeni bi özelliği, bir grup iOS kullanıcısıyla test etmeye başladı. Yeni özellikle birlikte Twitter kullanıcıları, sesli sohbet yapabilecekler. Twitter'ın açıklamalarına göre bu özellik, sadece iki kullanıcı arasında ya da grup olarak kullanılabilecek.
Kısa bir süre önce yayımladığı Fleets ile hikaye özelliğini platformuna getiren Twitter, yeni bir özellik test etmeye başladığını açıkladı.
Webtekno'nun aktardığına göre, sadece iOS ekosistemindeki çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özellik, kullanıcıların sesli görüşmeler yapmasını sağlıyor.
Twitter, kullanıcıların sesli görüşmeler yapmasını sağlayacak yeni özelliğe "Spaces" adını verdi.
Bu özellik için de bir resmi Twitter hesabı oluşturan şirket, "bazen 280 karakterin yeterli olmadığını" ifade ediyor. Twitter, henüz birkaç paylaşım yaptığı bu hesap üzerinden Spaces özelliği ile ilgili gelişmeleri aktaracağını belirtti.
ÖZELLİK NASIL KULLANILACAK?
Yapılan açıklamalara göre Spaces isimli özellik, sadece iki kullanıcı ya da bir grup tarafından kullanılabilecek.
Yani özellik sayesinde karşılıklı takipleşilen başka bir kullanıcı ya da kullanıcı grubuyla sesli görüşme yapabilecek.
Kullanıcıların, bu özellik üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını ifade eden şirket, hangi kullanıcının konuşabileceğine bile karar verilebileceğini söylüyor. Spaces'te raporlama ve engelleme gibi önemli özellikler de bulunacak.
Ayrıca sohbet odası açan bir kullanıcı, oluşturacağı bağlantıyla sadece kendi istediği kullanıcıları sohbet odasına davet edebilecek. Üstelik bu bağlantılar da özelleştirilebilecek.
Spaces özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.
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