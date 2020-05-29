Twitter’dan Trump’a kararname yanıtı: Gerici ve politize olmuş bir yaklaşım

29 Mayıs 2020 Cuma, 11:47

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen törenle, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Trump, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarının paylaşımlarındaki içerikten sorumlu tutulmadığının ve bunun değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Trump, şirketlerin de bu paylaşımlardan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

"GERİCİ VE POLİZİTE BİR ADIM"

Twitter yönetiminden yapılan açıklamada ise bu kararnamenin gerici ve polizie olmuş bir adım olduğu ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bu kararname, yasalara gerici ve politize edilmiş bir yaklaşımdır. Bölüm 230 Amerikan inovasyonunu ve ifade özgürlüğünü korur ve demokratik değerler tarafından desteklenir. Bu yasayı tek taraflı olarak aşındırmaya yönelik girişimler, çevrimiçi konuşma ve internet özgürlüklerinin geleceğini tehdit ediyor” ifadelerine yer verildi.

TRUMP’IN PAYLAŞIMI BAYRAKLANDI

Söz konusu açıklamaların ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Minneapolis’teki protestolara yönelik yaptığı paylaşım, Twitter tarafından diğer kullanıcılara kapatıldı.

Trump bu sabah yaptığı paylaşımda, "Bazı serseriler George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor. Şimdi Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun onun yanında olduğunu söyledim. Zorluk çekerlerse durumu kontrol altına alacağız. Ancak yağma başladığında kurşunlar uçmaya başlar" diye yazdı.

Twitter, Trump'ın bu paylaşımını kısa süre içinde bayrakladı. Paylaşımın üstünde, "Bu tweet Twitter'ın şiddeti yüceltmek ile ilgili kurallarını ihlal ediyor. Ancak Twitter bu paylaşımın yayında kalmasının kamu yararına olduğuna karar verdi" şeklinde bir uyarı bulunuyor.