UB40 grubunun efsane ismi Brian Travers yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü UB40 grubunun söz yazarı ve saksofoncusu Brian Travers, beyin kanserine yenilerek yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki efsane isim Brian Travers'ın ölüm haberi müzik dünyası ve hayranlarını yasa boğdu.
Fotoğraf: Twitter/@UB40OFFICIAL
Ünlü reggae grubu UB40'nin saksofoncusu Brian Travers'ın 62 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. UB40'nin kurucularından olan Travers'ın 22 Ağustos'ta Moseley'deki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Gruptan yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle yoldaşımız, kardeşimiz, UB40'ın kurucusu ve müzik efsanesi Brian David Travers'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" denildi.
BEYİN KANSERİYDİ
Grup, Travers'ın uzun süredir mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştüğünü bildirdi.
Travers, UB40'ı İngiltere'nin Birmingham kentinde çeşitli okullara giden müzisyenlerle 1978 yılında kurmuştu.
Grup adını, o yıllarda Britanya'daki işsizlik maaşı formunun kodundan alıyor. 'Red Red Wine' gibi klasiklere imza atan grup, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı.
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