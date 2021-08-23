UB40 grubunun efsane ismi Brian Travers yaşamını yitirdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:58

Fotoğraf: Twitter/@UB40OFFICIAL

Ünlü reggae grubu UB40'nin saksofoncusu Brian Travers'ın 62 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. UB40'nin kurucularından olan Travers'ın 22 Ağustos'ta Moseley'deki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Gruptan yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle yoldaşımız, kardeşimiz, UB40'ın kurucusu ve müzik efsanesi Brian David Travers'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" denildi.

BEYİN KANSERİYDİ

Grup, Travers'ın uzun süredir mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştüğünü bildirdi.

Travers, UB40'ı İngiltere'nin Birmingham kentinde çeşitli okullara giden müzisyenlerle 1978 yılında kurmuştu.

Grup adını, o yıllarda Britanya'daki işsizlik maaşı formunun kodundan alıyor. 'Red Red Wine' gibi klasiklere imza atan grup, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı.