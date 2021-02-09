Üç üniversitenin ortak düzenleyeceği 'Dünya Yunanca Günü' etkinliği, hedef alınması sonrası iptal edildi

09 Şubat 2021 Salı, 11:16

Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversiteleri tarafından, Urla Doğumlu Yunan şair Yorgos Seferis’i anma amaçlı düzenlenmesi planlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği sosyal medya üzerinden hedef göstermesi ardından iptal edildi.

Ankara Üniversitesi, kendi ev sahipliğinde yapılacak etkinliği gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Üniversitemiz ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle, Yunanistan Ankara Büyükelçiliği’nin katkılarıyla 09 Şubat 2021 Salı günü saat:14.00’de internet ortamında ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği gerçekleştirilecektir.”

HEDEF GÖSTERİLDİ, İPTAL EDİLDİ

Ancak etkinlik iktidara yakın medya ve çevreler tarafından hedef gösterilince iptal kararı alındı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dekanlığı, "Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan 'Dünya Yunanca Günü' etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Etkinlik kapsamında İzmir Urla doğumlu, Nobel ödüllü Yunan şair Yorgos Seferis’in eserleri üzerinden çeşitli sunumlar gerçekleştirilecekti.