Ücret kaybı 11 yılın zirvesinde

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından düzenli olarak hesaplanıp yayımlanan Sanayide Birim Ücret Endeksi 15 Mart 2021’de güncellenip yayımlandı. SBB verilerine göre verimlilik ve ücret makası açılmaya devam etti. DİSK-AR tarafından raporlaştırılan verilere göre, 2009 1. çeyreğinden beri açılma eğiliminde olan makas son 11 yıldaki ikinci en büyük düşüşü yaşadı. 2009 1. çeyreğinde 100 olan saatlik verim endeksi 2020 son çeyreğinde 166.6’ya yükselirken, 2009 1. çeyreğinde 100 olan reel birim ücret endeksi (TL cinsinden) 2020 son çeyrekte 78.8’e geriledi. Diğer bir deyişle 2009 1. çeyreğinden bu yana verimlilik 66.6 puan artarken reel ücretler 22.2 puan azaldı. Verimlilik artışına rağmen 2020 4. çeyreğinde yaşanan bu düşüş ile reel ücretler 2009 yılındaki reel ücretlerin neredeyse dörtte biri kadar düşmüş oldu.

Verilere bakıldığında 2009 yılında reel ücret ve verimliliği başa baş kabul ettiğimizde aradaki makas 88 puan açılmış oldu. Böylece emek verimliliği artarken emek gelirleri düşmüş oldu.