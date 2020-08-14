Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sayısı 2 milyona yaklaştı: Milyonlar sefalete itiliyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 10:29

İşverenlerin hükûmetin verdiği yetkiyle ücretsiz izne çıkardıkları işçilerin sayısı 2 milyona dayandı. Sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçi ücretsiz izne gönderildi.

İşverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçilere ayda 1168 lira nakdi ücret desteği veriliyor. Bu kapsamda Nisan-Haziran döneminde 1 milyon 705 bin 147 işçi işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılmıştı. Nisan-Temmuz döneminde ise bu sayı 1 milyon 901 bin 212’ye çıktı. Bu da sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı anlamına geliyor. İŞKUR verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1.9 milyon işçiye 3.6 milyar lira ödeme yapıldı.

“ÜCRETSİZ İZİN İŞÇİLER AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ MAĞDURİYETLER YARATIYOR”

Katıldığı programda ücretsiz izin uygulamasını değerlendiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, uygulamanın işçiler açısından çok önemli mağduriyetler yarattığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Ücretsiz izin uygulaması işçiler açısından çok önemli mağduriyetler yarattı. Yaklaşık 2 Milyon işçi arkadaşımız bugün itibariyle işverenler tarafından tek taraflı olarak işçilerin onayı olmaksızın işten çıkartılmış durumda. Ücretsiz izne çıkartılan arkadaşlarımızın sayısının 2 milyona ulaşmış olması aileleriyle birlikte düşündüğümüzde Türkiye nüfusunun neredeyse onda birinin ücretsiz izin uygulaması adı altında sefalet ücretlerine, açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmesi demek. Ücretsiz izin açlıktır, yoksulluktur günlük 39 lirayla, aylık 1168 lira gibi açlık sınırının bile altındaki asgari ücretin yarısı bir ücretle yaşamaya mahkûm edilmesidir.”



