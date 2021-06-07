UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Cenk Tosun'un doğum gününü kutladı

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Cenk Tosun'un doğum gününü kutladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2021 Pazartesi, 13:06
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Cenk'in Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla attığı iki şık golü paylaşan UEFA, bu iki gol arasında anket düzenledi. 

Cenk'in Porto'ya ve Benfica'ya attığı golleri paylaşan Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, milli golcünün 30. yaş gününü kutladı. 

Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan "Tosun Paşa" 3 gol atıp 1 de asist üretti. 




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