Uğur Şahin’den yeni müjde: Koronavirüs aşısının yan etkisi yok!

15 Kasım 2020 Pazar, 15:15

BBC'ye konuşan BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının şimdiye kadar görülen "temel yan etkilerinin" enjeksiyon bölgesinde birkaç gün boyunca süren hafif ila orta derecede ağrı olduğunu, bazı katılımcıların da benzer süreler boyunca hafif ila orta derecede ateş deneyimlediklerini söyledi.

Şahin, "Çalışmanın duraklatılmasına veya durdurulmasına neden olacak başka ciddi yan etkiler gözlemlemedik" dedi.

"BU KIŞ YİNE DE ZOR GEÇECEK"

Şahin ayrıca, aşının enfeksiyon sayıları üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı için bu kışın her şeye rağmen zor geçeceğini sözlerine ekledi.

Geçen hafta, ön analizleri tamamlanan ve 43 bin kişi üzerinde denenen aşının, insanların %90'ından fazlasının Covid-19'dan etkilenmesini önleyebileceği düşünülüyor.

"BULAŞMAYI YARI YARIYA AZALTACAK"

BBC'den Andrew Marr'a konuşan Profesör Şahin, aşının insanlar arasındaki bulaşmayı azaltacağından ve aşı olan kişilerde gelişen semptomları durduracağından emin olduğunu söyledi.

Şahin, aşının bulaşmayı yarı yarıya azaltmasının mümkün olduğununu ve bunun da mevcut duruma büyük bir etkisinin olacağını söyledi.

"TESLİMAT YIL SONUNDA BAŞLAYACAK"

Şahin tarafından geliştirilen, dünyanın etkili ilk aşısının Pazartesi günü duyurulmasının ardından Oxford Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Sir John Bell, ilkbaharda hayatın normale dönebileceğini öne sürdü.

Bell, "Muhtemelen bunu söyleyen ilk kişi benim, ancak bunu biraz güvenle söyleyeceğim," dedi. Buna karşın Profesör Şahin, sürenin daha uzun olacağını belirtti.

Şahin ayrıca, her şey yolunda giderse, aşının "bu yılın sonunda, gelecek yılın başında" teslim edilmeye başlanacağını söyledi.