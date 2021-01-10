Uğur Şahin'in hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı
ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı.
Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.
Prof. Şahin'in, üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı.
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