Ukrayna, Sputnik V aşısını resmi olarak yasakladı

Ukrayna’da Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla resmi olarak yasaklandı.

İHA
11 Şubat 2021 Perşembe, 10:35
Ukrayna, Sputnik V aşısını resmi olarak yasakladı
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Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, Rusya üretimi olan ve koranavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının, ülkede kullanımı resmi olarak yasaklandı.

Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan resmi açıklamada, “Ukrayna Parlamentosu tarafından agresif olarak kabul edilen ülkeden, Covid19’a diğer bir adıyla SARS-CoV-2’ye karşı üretilmiş aşı ya da diğer tıbbi malzemelerin temini yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Parlamentosu, Rusya’da koronavirüse karşı üretilen “Sputnik V” aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onaylamıştı. Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak” ifadelerini kullanmıştı.


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