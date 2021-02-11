Ukrayna, Sputnik V aşısını resmi olarak yasakladı

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:35

Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, Rusya üretimi olan ve koranavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının, ülkede kullanımı resmi olarak yasaklandı.

Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan resmi açıklamada, “Ukrayna Parlamentosu tarafından agresif olarak kabul edilen ülkeden, Covid19’a diğer bir adıyla SARS-CoV-2’ye karşı üretilmiş aşı ya da diğer tıbbi malzemelerin temini yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Parlamentosu, Rusya’da koronavirüse karşı üretilen “Sputnik V” aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onaylamıştı. Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak” ifadelerini kullanmıştı.



