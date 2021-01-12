Uluslararası Enerji Ajansı'ndan karbon salımı uyarısı
Uluslararası Enerji Ajansı, karbon salımında pandemi sonrası yeniden artış olabileceği konusunda uyardı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, koronavirüs pandemisinin etkisini yitirmeye başlamasıyla küresel karbon salımlarının 2021'de yeniden yükselmeye başlayabileceği uyarısında bulundu.
Birol, iklim konusundaki yeni küresel siyasi işbirliğinin iklimsel zorlukların üstesinden gelmek için yeni imkanlar sağladığını belirterek, ABD'deki Joe Biden liderliğindeki yeni yönetimin küresel karbon salımını net sıfıra indirme hedefine katkıda bulunacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.
Kaynak: Reuters
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