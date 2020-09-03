Uluslararası İzmir İş Günleri başladı

03 Eylül 2020 Perşembe, 19:05

Bu yıl Akdeniz temasıyla organize edilen 89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 6. Uluslararası İzmir İş Günleri toplantıları başladı. İki gün sürecek toplantıların açılışı “Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi” konulu çevirim içi forum ile başladı. Açılış forumuna Bakan Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı María Reyes Maroto Illera ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano katıldı.

Pandemi sürecinde Akdeniz’de yaşanan ticari gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yapacağımız ortak çalışmalarla Akdeniz’in ekonomik açıdan stratejik öneminin arttıracak, Akdeniz’de bölgesel ticaret ve taşımacılığı tüm ülkelerin refahına kaktı sağlayacak şekilde geliştirilecek yenilikçi işbirliği adımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Akdeniz havzasında ekonomik koşullarının güçlendirilmesi adına yeni fikir ve projelerin ortaya konmasını temenni ediyorum. Ticaretin kolaylaştırılması yönünde atılacak adımlarla bunun olmaması için bir sebep yok. Temassız ticaret pandemiden bağımsız başlayıp geliştirdiğimiz otomasyona dayalı bir sistem. Dijital gümrük alt yapısı iş dünyasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu tecrübemizi tüm ticaret ortaklarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Dijitalleşmeye, sınır ötesi alt yapılar geliştirmenin önemine inanıyoruz” dedi.

KÖŞGER: DESTEĞE HAZIRIZ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’in Akdeniz çanağındaki ülkeler ile ticaret, sanayi, turizm gibi alanlarda güçlü ve sürekli ilişkiler kurabilmesini gerektiren bütün özellikleri bünyesinde barındırdığını ve bu alanlarda yüksek potansiyeli bulunduğunu belirtti. Köşger, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Ege Turizm Merkezi–Çeşme Projesi gibi mega bir projenin de devreye girmesiyle bölgenin ticaret, turizm ve lojistik alt yapısının gelişeceğini söyledi. Köşger, İzmir Valiliği olarak kentin sosyo-ekonomik gelişmesi için işinsanları tarafından atılacak olumlu adımlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

SOYER: KENTİ İLERİ TAŞIMAK İÇİN HEDEFLERİMİZ BELLİ

Akdeniz’de birlik beraberlik ortamı yaratmak için çalıştıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir limanlarının özellikleri 21’inci yüzyılın en büyük projesi olarak kabul edilen, Avrupa’yı Uzakdoğu’ya bağlayacak Kuşak ve Yol Projesi’nin Türkiye’deki konumlanmasını sağlayacak en büyük fırsat olarak değerlendiriliyor. Bunu sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu özel kentin yöneticisi olarak öncelikli sorumluluğumun, İzmir’in bu tarihsel kimliğinden referans almak ve bu özelliklerini koruyarak ileriye taşımak olduğuna inandım. Bunu sağlamak için de çok kapsamlı bir strateji hazırladık. İzmir’in doğal bir liman olma özelliğini daha da güçlendirmek, Akdeniz kentleri ile çok yönlü ekonomik ve kültürel işbirlikleri gelişt irmek, İzmir’i Akdeniz’in ve dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirmeyi hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda, İzmir’deki ticaret odamız, sanayi odamız, iş insanları derneklerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte yeni bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Bu ekosistem yaşadığımız çağı doğru okumak, fırsatları iyi değerlendirmek ve koşullara göre kendimizi güncellemeyi içeriyor” dedi.

Akdeniz bölgesinde İzmir’i öncü kent haline getirmek çalıştıklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi: “89’uncu İEF’i bu yıl ‘Akdeniz’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her şeyden evvel ülkemizin ve İzmir’in pandemi ile birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, Fuar’da oluşacak uluslararası işbirliği ve ticari ilişkiler ile yeniden canlandırmaya katkı sunmak. Pandemi sebebiyle belki fiziksel olarak bir araya gelemedik ama hedeflerimize ulaşmayı başardık. Akdeniz’deki kentlerle iletişimimizi daha da güçlendirdik. Biz İzmir’i dünyanın en iyi bilinen 100 marka kentinden biri haline getirmek istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için çok sayıda projemiz var. İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti seçilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’in 2026’da Botanik EXPO, 2030’da ise Dünya EXPO’suna ev sahipliği yapması için çaba harcıyoruz. İzmir bir ucunda Efes, bir ucunda Bergama; tarihi merkezinde Kemeraltı, kentin dibinde flamingoların olduğu Gediz Deltası ile muazzam bir potansiyele sahip. Tüm bunları dünyaya daha fazla anlatabilmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki ve İzmir’deki ‘ilk’lerin dünya ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin hafıza merkezi İzmir Enternasyonal Fuarı, işte tam da bunu anlatacağımız yer. Dünya küresel olarak çok zorlu günlerden geçiyor. Bu sorunların tamamını, ancak işbirliği ve ortak akıl ile hep birlikte aşabiliriz. Bu toplantılarımızın da buna vesile olacağına inancım tam. 89’uncu İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, başta Akdeniz kentleri olmak üzere ticari ilişkilerin güçlenerek işbirliği protokolleri ve ticari ortaklıkların kurulmasına, böylece pandemi dönemin de her haneyi derinden sarsan ekonomik sıkıntılarımıza İzmir’den bir çözüm sunmasına vesile olmasını diliyorum”.

ZİRVENİN OTURUM PROGRAMLARI

6. Uluslararası İzmir İş Günleri iki gün sürecek. İlk gün açılışın ardından EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği” konulu seminerin ilk konuşmacısı oldu. İş Günleri, tekstil sektörünü ilgilendiren önemli bir konferansa da ev sahipliği yaptı. “Pandemi Sonrası Dönemde Tekstil Sektörü İçin Oluşan Fırsatlar, Zorluklar ve Beklentiler” konulu web konferansı, 6. MEDİTEX’in (Akdeniz Tekstil Forumu) ön hazırlığı oldu ve İzmir Ticaret Odası partnerliğinde gerçekleşti. “Ticaretin Kolaylaştırılması Enstrümanları” semineri Ege Bölgesi Gümrük Bölge Müdürlüğü partnerliğinde yapıldı.

Uluslararası İzmir İş Günleri, ikinci gününde de yoğun programıyla dikkat çekiyor. EİB partnerliğinde “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket” oturumuyla başlayacak program, Deniz Ticaret Odası (DTO) partnerliğinde “Deniz Taşımacılığında Fırsatlar ve Konteynır Taşımacılığı” semineriyle sürecek. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) partnerliğinde gerçekleşecek “Bugünün Türk Sanayisinden Geleceğe Bakış: Sanayinin Gelecek Vizyonu”, İzmir Ticaret Odası (İTO) partnerliğindeki “E-Ticaret ve Covid-19 Salgını / Covıd-19’a Karşı E-Ticaretin Toparlayıcı Gücü”, önemli konuşmacıları bir araya getirecek.

Farklı ülkelerden sektör temsilcilerinin online olarak görüşmeler yapacağı 6. Uluslararası İzmir İş Günleri; T. C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK DTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) işbirliğiyle düzenleniyor.







