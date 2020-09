UNICEF araştırması: Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocuk refahına ilişkin araştırmasına göre, 15 yaşındaki Türk çocuklarının neredeyse yarısı hayatlarından memnun değil.

Memnuniyet sıralamasında Türkiye son sırada yer alırken, çocukların sadece yüzde 53'ü hayatından memnun olduğunu söyledi. İlk sıradaki Hollanda'da ise çocukların yüzde 90'ı hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

UNICEF'e bağlı Innocenti Araştıma Merkezi (IRC), gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, 18 yaşına kadar olan çocukların refahını belirleyen etkenleri araştırdı.

Araştırmada, çocukların eğitim olanakları, sosyal becerileri ile zihinsel ve fiziksel sağlığı gibi konulara ilişkin veriler sıralandı.

Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerindeki çocukları kapsayan araştırmaya göre, 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençler, en iyi Hollanda'da büyüyor.

