United Airlines, 2020'de 7 milyar dolar zarar etti
ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl 7,1 milyar dolarlık zarar ettiğini duyurdu.
United Airlines, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, hava yolu şirketi geçen yılın son çeyreğinde 1,9 milyar dolarlık zarar etti. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 641 milyon dolar kar etmişti.
United Airlines'ın zararı, 2020 genelinde ise 7,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Hava yolu şirketi 2019'da ise 3 milyar dolarlık kar açıklamıştı.
Şirketin geçen yılın son çeyreğindeki işletme geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,7 azalarak 3,4 milyar dolara düştü. United Airlines, 2019'un aynı döneminde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti.
Hava yolu şirketinin geliri, 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 64,5 azalışla 15,4 milyar dolara indi. United Airlines'ın geliri 2019'da 43,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
Şirketin hisse başına zararı ise geçen yılın son çeyreğinde 6,39 dolar oldu. United Airlines, 2019'un aynı döneminde hisse başına karının 2,53 dolar olduğunu açıklamıştı.
United Airlines'ın 2020'de yaşadığı zararda, Covid-19 salgını ve salgına karşı uygulanan seyahat kısıtlamaları etkili oldu.
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