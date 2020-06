Ünlü grafik tasarımcı Milton Glaser öldü

27 Haziran 2020 Cumartesi, 15:31

Milton Glaser’ın New York kentinin simgesine dönüşen ünlü “I LOVE NY” logosu 1977 yılında bir turizm tanıtım kampanyası için tasarlanmıştı. Hızla popülerleşen logo muhtemelen dünyanın en çok taklit edilen tasarımlarından biriydi.

Milton Glaser aynı zamanda Bob Dylan’ın altta görülen ünlü posterini de tasarlamıştı.



Glaser bu posteri tasarlarken Marcel Duchamp ve İslam sanatından ilham aldığını söylemişti.

1929 yılında New York, Bronx’ta dünyay gelen Milton Glaser 1954 yılında üç sınıf arkadaşıyla birlikte Push Pin Studios’u kurmuş ve buradaki çalışmalarıyla ticari sanata yeni bir görsel dil geliştirmişti. Glaser bunu yaparken Art Nouveau’dan Çin su resimlerine, Alman ahşaplarından 1930’ların çizgi romanlarına kadar birçok çeşitli kaynaktan ilham almıştı.

Glaser 1968 yılında ünlü New York dergisini kuran ekipte yer aldı ve 9 yıl boyunca tasarım direktörlüğünü yürüttü.



Kendi tasarım şirketini 1974 yılında kuran Milton Glaser bundan üç yıl sonra bugün hemen herkesin aşina olduğu o ünlü “I LOVE NY” logosunu tasarladı. Bir takside giderken elindeki zarfın üzerine kırmızı kurşun kalemle çiziktirdiği logo bugün Modern Sanatlar Müzesi’nin (MoMA) daimi koleksiyonunda yer alıyor.



11 Eylül saldırılarının ardından Glaser yeni bir logo daha tasarladı. Yaralı bir kalbin yer aldığı logoda “I LOVE NY MORE THAN EVER” (New York’u Her Zamankinden Daha Çok Seviyorum) yazıyordu.