Ünlü komedyen Paul Mooney yaşamını yitirdi
ABD'li komedi efsanesi Paul Mooney, 79 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
"Chappelle's Show" ile tanınan ünlü komedyen Paul Mooney, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Mooney, The Buddy Holly Story ve Bamboozled ile de dikkat çekmişti.
Acı haberi gazeteci Roland Martin duyurdu. Oakland'da ikamet eden Mooney'in ABD saatiyle sabah 05:30'da vefat ettiği açıklandı.
Martin tweet'inde "Komedi efsanesi Paul Mooney aramızdan ayrıldı. Kuzeni Rudy Ealy, beni arayarak Mooney'in 2 saat önce kalp krizi geçirerek vefat ettiğini söyledi. 79 yaşındaydı" diye yazdı.
Mooney bir süredir demans hastasıydı.
Komedyenliğinin yanı sıra iyi bir yazar, eleştirmen ve aktördü. Richard Pryor'ın metinlerini yazarak komedi dünyasına adım atan Mooney, Saturday Night Live sayesinde şöhrete ulaştı.
2007'de Black is the New White adıyla anılarını anlattığı bir kitap yayımladı.
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