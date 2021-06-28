Ünlü milyarderden Bitcoin çıkışı: Bankamda kripto para kullanılabilecek

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:47

Meksikalı milyarder Ricordo Salinas Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca’nın bankacılık operasyonlarında bitcoin kullanılımı için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pliego, “Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ben ve bankam Meksika’da Bitcoin’i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz, daha fazla ayrıntıya veya bilgiye ihtiyacınız olursa beni Twitter hesabımdan takip edin” notunu düştü.

ÜLKENİN ÜÇÜNCÜ EN ZENGİNİ

Pliego geçtiğimiz yıl birikiminin yüzde 10’luk kısmını kripto paraya yatırdığını açıklamıştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Meksikalı zenginin serveti bu yıl 2,8 milyar dolar artarak 15,8 milyar dolara ulaştı. Perakende, bankacılık ve yayıncılık sektöründe olan Pliego şu an Meksika’nın en zengin üçüncü kişisi.