Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek kaza geçirdi
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Akyürek, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Akyürek apar topar hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınacağını belirten sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli dostlarım dün geceden beri ilginiz, güzel mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maalesef tuvalette ayağım kaydı. Omzumun üzerine çok şiddetli düştüm ve şu an iki yerde kırık tespit edildi. Hakikaten çok zor, çok sancılı bir süreç yaşadım dün geceden beri. Benden dualarınızı esirgemeyin. Halime şükür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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