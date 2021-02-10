Ünlü yazar iddia etti: Kraliçenin planını bozdular

10 Şubat 2021 Çarşamba, 10:13

Prens Harry ile ağabeyi William arasındaki gerilimi kaleme aldığı Battle of Brothers adlı kitabıyla tanınan biyografi yazarı Robert Lacey, çiftin Megxit diye adlandırılan ayrılık sürecinin, kapalı kapılar ardında kalan kısmıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Robert Lacey'in iddiasına göre Harry ile Meghan Markle , Kraliçe 2. Elizabeth'in, kendileri için hazırladığı plandan haberdar oldu ve ona karşı atağa kalktı. Lacey'in ileri sürdüğüne göre, Kraliçe'nin Harry ile Meghan'ı ülke dışına göndermek gibi bir planı vardı.

Yazarın iddiasına göre Kraliçe, korunu Harry ile eşi Meghan'ın, daha bağımsız bir hayat yaşamak istediğinden haberdardı. Bu yüzden de kendi gençlik yıllarındaki deneyimlerinden de esinlenerek, çifti özel bir görevle Güney Afrika'ya göndermeyi planlıyordu. Lacey, Kraliçe'nin bu planının, çifte duyduğu güveni gözler önüne seren bir görev olduğunu belirtti.

Bu plana göre Harry ile Meghan, Milletler Topluluğu'nda kendilerine verilen görevle Güney Afrika'da yaşayacaktı. Bu konuda temel aldığı nokta ise eşi Prens Philip ile evlendiği ilk dönemde Malta'da geçirdiği yıllardı. Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Philip ile evlendikten sonra özel bir görevle 1949- 1951 arasında Malta'da kalmıştı. O dönemde İngiltere'dekine oranla daha sıradan bir hayat sürüyordu. Orada Britanya Kralı'nın kızı olarak değil, genç bir deniz kuvvetleri görevlisinin kızı olarak bulunuyordu.

Saray hayatından pek hoşlanmayan ve daha bağımsız yaşamak isteyen torunu Harry ile eşi Meghan Markle için de benzer şekilde Güney Afrika'da bir hayat kurabileceklerini düşünüyordu Robert Lacey'in iddiasına göre. Fakat Harry ile Meghan, Kraliçe'nin bu planını etkisiz hale getirdi ve bir gece sosyal medya hesaplarından aile içindeki görevlerini bırakacaklarını açıkladılar.

Yazar Robert Lacey'in öne sürdüğüne göre, bu planın bozulmasında Meghan Markle ile Kraliçe'nin eski özel sekreteri Sir Edward Young arasındaki çatışmanın da etkisi büyük oldu. Lacey'in iddiasına göre, Meghan Markle, Bir Young'u "katı ve inatçı bir bürokratik figür" olarak gördü. Buna karşılık eski özel sekreterin, Markle ile ilgili görüşleri de pek olumlu değildi.

Yine Robert Lacey'in ileri sürdüğüne göre, Sir Edward Young, detaylara fazla takıldığı için büyük resmi göremedi ve bu ayrılığı önleyecek girişimlerde bulunmakta gecikti.

Harry ile Meghan Markle, ABD'nin Los Angeles kentine yerleşti. Büyük yayın kuruluşlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar imzaladı. Çift, eski bir oyuncu olan Markle'ın çok yakından bildiği gösteri dünyasında farklı faaliyetlerle kamuoyu karşısına çıkıyor.

Kaynak: NTV