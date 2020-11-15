Ünlü'den 'Pelikan' çıkışı
AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'deki 'Pelikan' denilen ekibe karşı dikkat çeken bir çıkış yaptı.
AKP'ye desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin "ekran yüzü", 'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ünlü, 27 Nisan 2017 yılındaki programının videosunu yeniden paylaşırken, söz konusu paylaşımında AKP içinde olduğu iddia edilen 'Pelikan' denilen yapıya dikkat çekip "Siz ördek nedir bilmezken, biz Pelikanı teşhis etmiş, Yalı Ehli’nin ifsâdâtını çok önce söylemiş ve arkalarındaki Sabetaistlerin şerrinden uyarmıştık!" notunu düştü.
'UYARIYORUM'
Ünlü o konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullanıyor:
"FETÖ bitti zannetmeyin, FETÖ bitse Yahudi bitmez. FETÖ’yü kullanan kimdi, MOSSAD, CIA. FETÖ biterse MOSSAD, CIA bu para, bu güç varken, bu millette de bu para, karı zaafı varken, birilerini bulup taşeron yaparlar mı? Yaparlar… Onun için FETÖ bitti diye sevinmeyelim, FETÖ’den başka şimdi kimi kullanacaklar, acaba bunların arkasında kimler var; hangi sabataycılar, hangi milyon dolarlık aylık bütçelerle, hangi yalılarda, villalarda, hangi planlarla, tezgahlarla, masa başında oturmak suretiyle hangi Müslümana hangi kumpaslar hazırlanıyor? Şu anda mevzuumuz budur. Yakında göreceksiniz, cemaatlerin tümüne karşı farklı hareketler çekilecek. Sizi Allah için uyarıyorum."
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