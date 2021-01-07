Ünlüler, Trump destekçilerinin ABD Kongresi baskınına nasıl tepki verdi?

ABD'de pek çok ünlü isim seçim sonuçlarını kabul etmek istemeyen mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin, Kongre binasını basmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Trump destekçilerinin Kongre'yi bastığı sırada ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın tescil oturumu gerçekleştiriliyordu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 14:57
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Cardi B, Stephen King, Jennifer Lopez, Sacha Baron Cohen

Variety'nin haberine göre ünlülerin bir kısmı şiddetin sorumlusunun Trump olduğunu söyleyerek mevcut başkanı kınarken, bazıları da geçen yıl Siyahilerin Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarına sert biçimde müdahale edilmesine atıfta bulunarak yetkililerin olayları uysal biçimde ele almasını eleştirdi. 

Cardi B, Stephen King, Sacha Baron Cohen gibi popüler kültür dünyasının farklı alanlarından pek çok isim sosyal medya hesaplarından yaşananlara dair eleştirilerini dile getirdi.

Özellikle seçim sürecinde da yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü rapçi Cardi B, "İroni fazlasıyla komik… bu insanlar yaz aylarında adalet talep eden vahşi hayvanlar gibi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, korku türünün yaşayan en önemli isimlerinden Stephen King ise İrlandalı şair William Butler Yeats'in İkinci Geliş (The Second Coming) şiirinin bir bölümünü paylaştı. King'in paylaşımında şiirin şu kısmı yer aldı:

"Kanla kararmış akıntı başıboş kalmış, her yerde

Masumiyet merasimleri boğulmuş;

En iyileri inançtan yoksunlar tamamen,

En kötüler ateşli şiddetle dopdoluyken."

Öte yandan Sacha Baron Cohen, paylaşımında Twitter ve Facebook CEO'ları etiketleyerek, "Donald Trump az önce ABD demokrasisine şiddetli bir saldırıyı kışkırttı. Harekete geçmeniz için bu sonunda yeterli mi? Donald Trump'ı platformlarınızda kesin olarak yasaklamanın zamanı!" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Ben Stiller, "Başkan, başkenti basıp terörize eden kalabalığa ‘sizi seviyoruz' diyor. Bu kişinin retoriğinin gerçek şiddete dönüştüğü yerde toplanan bir Kongre tarafından bu kadar etkin hale getirilmiş olması ironik" diye belirtti.

ABD'de pop müziğin önde gelen isimlerinden Jennifer Lopez ise, Joe Biden'ın saldırıdan sonra sonra yaptığı "demokrasimiz daha önce görülmemiş bir saldırı altında" açıklamasını paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Hulk karakteriyle tanınan Mark Ruffalo ise, "Bu, Trump ve suç ortağı müttefikleri adına gerçekleştirilen bir darbe girişimidir. Her şey Trump ve onun yönetimiyle ilgili. Cumhuriyetçi Parti'deki korkaklar sorumlu tutulmalı" ifadelerini kullandı.

Genç pop yıldızı Selena Gomez de Cohen'in paylaşımına benzer biçimde sosyal medya CEO'larını ekleyerek paylaşımların kontrol altına alınması gerektiğine işaret etti.

Bir diğer ünlü şarkıcı Pink, "Bir ABD vatandaşı, iki gazinin kızı ve bir diğerinin kardeşi olarak Washington'da yaşananlardan utanç duyuyorum. İkiyüzlülük, relazet, Utanç. Amerika için üzücü bir gün" diye belirtti.


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