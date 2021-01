Ünlüler, Trump destekçilerinin ABD Kongresi baskınına nasıl tepki verdi?

07 Ocak 2021 Perşembe, 14:57

Cardi B, Stephen King, Jennifer Lopez, Sacha Baron Cohen

Variety'nin haberine göre ünlülerin bir kısmı şiddetin sorumlusunun Trump olduğunu söyleyerek mevcut başkanı kınarken, bazıları da geçen yıl Siyahilerin Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarına sert biçimde müdahale edilmesine atıfta bulunarak yetkililerin olayları uysal biçimde ele almasını eleştirdi.

Cardi B, Stephen King, Sacha Baron Cohen gibi popüler kültür dünyasının farklı alanlarından pek çok isim sosyal medya hesaplarından yaşananlara dair eleştirilerini dile getirdi.

Özellikle seçim sürecinde da yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü rapçi Cardi B, "İroni fazlasıyla komik… bu insanlar yaz aylarında adalet talep eden vahşi hayvanlar gibi değil mi?" ifadelerini kullandı.

The irony is pretty funny.........weren’t people just wild animals in the summer for demanding justice and now?????????......Let me just watch. — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, korku türünün yaşayan en önemli isimlerinden Stephen King ise İrlandalı şair William Butler Yeats'in İkinci Geliş (The Second Coming) şiirinin bir bölümünü paylaştı. King'in paylaşımında şiirin şu kısmı yer aldı:

"Kanla kararmış akıntı başıboş kalmış, her yerde

Masumiyet merasimleri boğulmuş;

En iyileri inançtan yoksunlar tamamen,

En kötüler ateşli şiddetle dopdoluyken."

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere

The ceremony of innocence is drowned;

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity....

What rough beast, its hour come round at last,

Slouches toward DC to be born? — Stephen King (@StephenKing) January 6, 2021

Öte yandan Sacha Baron Cohen, paylaşımında Twitter ve Facebook CEO'ları etiketleyerek, "Donald Trump az önce ABD demokrasisine şiddetli bir saldırıyı kışkırttı. Harekete geçmeniz için bu sonunda yeterli mi? Donald Trump'ı platformlarınızda kesin olarak yasaklamanın zamanı!" ifadelerini kullandı.

Hey Mark Zuckerberg, @jack, @SusanWojcicki and @sundarpichai -- Donald Trump just incited a violent attack on American democracy.



Is that FINALLY enough for you to act?!



It's time to ban Donald Trump from your platforms once and for all! pic.twitter.com/4oWoiMu0eC — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) January 6, 2021

Ünlü komedyen Ben Stiller, "Başkan, başkenti basıp terörize eden kalabalığa ‘sizi seviyoruz' diyor. Bu kişinin retoriğinin gerçek şiddete dönüştüğü yerde toplanan bir Kongre tarafından bu kadar etkin hale getirilmiş olması ironik" diye belirtti.

The President says “we love you” to a mob that stormed and terrorized the capitol. It’s ironic that this person has been so enabled by a Congress that meets in the place his rhetoric has manifested into real violence. #deepthoughts — Ben Stiller (@RedHourBen) January 6, 2021

ABD'de pop müziğin önde gelen isimlerinden Jennifer Lopez ise, Joe Biden'ın saldırıdan sonra sonra yaptığı "demokrasimiz daha önce görülmemiş bir saldırı altında" açıklamasını paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Hulk karakteriyle tanınan Mark Ruffalo ise, "Bu, Trump ve suç ortağı müttefikleri adına gerçekleştirilen bir darbe girişimidir. Her şey Trump ve onun yönetimiyle ilgili. Cumhuriyetçi Parti'deki korkaklar sorumlu tutulmalı" ifadelerini kullandı.

This is a coup attempt on behalf of Trump and his complicit allies. This is All on Trump and his administration. The cowards in the GOP must be held accountable. #CoupAttempt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

Genç pop yıldızı Selena Gomez de Cohen'in paylaşımına benzer biçimde sosyal medya CEO'larını ekleyerek paylaşımların kontrol altına alınması gerektiğine işaret etti.

Bir diğer ünlü şarkıcı Pink, "Bir ABD vatandaşı, iki gazinin kızı ve bir diğerinin kardeşi olarak Washington'da yaşananlardan utanç duyuyorum. İkiyüzlülük, relazet, Utanç. Amerika için üzücü bir gün" diye belirtti.