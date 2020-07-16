Ürdün'de Müslüman Kardeşler'e büyük darbe: Örgütü lağvettiler

16 Temmuz 2020 Perşembe, 13:34

Al Arabiya'da yer alan habere göre karar, ülkede faaliyet yürüten Müslüman Kardeşler örgütünün, kendi bünyesinden ayrılan Müslüman Kardeşler Cemiyeti (MBS) adlı reformcu gruba ve Ürdün hükümetine bağlı Arazi ve Araştırma Dairesi'ne açtığı davanın hemen ardından geldi.

Müslüman Kardeşler örgütü, 2015 yılında yasal statüye kavuşan MBS grubuna yönelik gayrimenkul ve arazi transferlerinin iptal edilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme davayı reddetti ve Müslüman Kardeşler teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

This is big news with potential strategic consequences: Jordan’s Court of Cassation dissolves Muslim Brotherhood https://t.co/QQUZuGKBcU — NAMEA Geopol (@NAMEAGroup) July 16, 2020

2015 AYRIŞMASI

Aşırılıkçılıkla Mücadele Projesi (CEP) adlı sivil toplum örgütünün raporlarına göre, Müslüman Kardeşler'in Ürdün kolu, 2015 yılında, “reformcu” MBS ve "gelenekçi" Müslüman Kardeşler Grubu olarak ikiye bölündü. Örgüt o tarihten bu yana iki ayrı grup olarak hem rekabet ediyor, hem de ülkede nüfuz mücadelesi yürütüyor.

Geleneksel Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı İslami Eylem Cephesi adlı siyasi parti ülkede yapılan 2016 seçimlerinde 130 sandalyenin 10'unu kazandı.

CEP raporlarına göre, Ulusal Kongre Partisi adı altında mücadele yürüten reformcu Müslüman Kardeşler de aynı seçimlere katıldı, ancak hiç sandalye kazanamadı.