Ürdün'de Müslüman Kardeşler'e büyük darbe: Örgütü lağvettiler

Al Arabiya'da yer alan habere göre karar, ülkede faaliyet yürüten Müslüman Kardeşler örgütünün, kendi bünyesinden ayrılan Müslüman Kardeşler Cemiyeti (MBS) adlı reformcu gruba ve Ürdün hükümetine bağlı Arazi ve Araştırma Dairesi'ne açtığı davanın hemen ardından geldi.

Müslüman Kardeşler örgütü, 2015 yılında yasal statüye kavuşan MBS grubuna yönelik gayrimenkul ve arazi transferlerinin iptal edilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme davayı reddetti ve Müslüman Kardeşler teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

This is big news with potential strategic consequences: Jordan’s Court of Cassation dissolves Muslim Brotherhood https://t.co/QQUZuGKBcU