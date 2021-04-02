Üretici-market arasındaki fiyat farkı martta beş katı geçti

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmeye devam ettiklerini belirterek, geçen ay markette 22, üreticide 7 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü olduğunu, üreticide 13 üründe fiyatların değişmediğini açıkladı. Bayraktar, fiyatı en çok düşen ürünler olan kuru soğan, patates ve limonda pandemi nedeniyle lokanta ve otellerin tam kapasite çalışmaması, arz fazlalığının pazarlama sorunlarına yol açtığını belirtti. Ürünlerin bazılarında görülen fiyat artışlarında ise girdilerdeki fiyat artışlarının etkili olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

ÖDEME KOLAYLIĞI ŞART

“Başta gübre olmak üzere elektrik, zirai ilaç, sulama ücretleri, yem fiyatları son bir yılda fazla artmıştır. Girdi fiyatlarında görülen kur baskısı fiyatları yükseltti. Ancak kurdaki düşüşler fiyatlara yansımamaktadır. Çiftçilerimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve ödeme kolaylığı getirilmelidir.”

Üretimde istikrar için planlama yapılmasını da öneren Bayraktar, “Piyasa düzenleyici kuruluşlar oluşturularak fiyatlarda istikrar sağlanmalı, üretim maliyetleri düşürülmelidir” dedi ve şöyle devam etti: “Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde marketlerde fiyat artışı olan ürün sayısının yüksek olduğu ortadadır. Tüketicilerimizin makul fiyatlardan ürün temin edebilmesi için, en azından çok tüketilen ürünlerdeki market fiyatlarının yakından takip edilmesi gerekmektedir. Tüm kesimler sorumlu davranarak piyasaları bozanlara fırsat verilmemelidir.”