Urfa BELSAN'da 60 şoför koronavirüse yakalandı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:10

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşım hizmetlerini sağlayan iştiraki BELSAN’da 60’ın üzerinde şöförün koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Bilgiyi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin dün gerçekleşen Ağustos Ayı Üçüncü Meclis Birleşimi'nde Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan açıkladı.

Kaytan, BELSAN Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiyi şöyle aktardı:

"Bu sabah 2 kişi beni aradı, durakta beklediklerini ve Eyyübiye hastanesine yetişmek istediklerini ama toplu taşıma araçlarının kendilerini almadığını söyledi. Şu anda buradaki konularla ilgili çok ciddi bir gayret gösterildiğini ifade ediyorum. Meclisin bilgisine arz ediyorum. BELSAN Genel Müdürlüğüyle yaptığım görüşmede Belsan Genel Müdürü Levend Çelik, hatlardan 10 tane aracın eksik olduğunu ve bunun sebebinin de çalışanların şuanda Kovid-19 pozitif teşhisinin konulmasını gösterdi. 60 küsur şoförden bahsediliyor. Kendimize de biraz pay çıkaralım, eğer bu toplu taşıma araçlarında çok fazla bulaşıcı bir noktaya gelmişse, okullar açılmamışsa bunun sebebi, büyüklerin yeterince izole olmamasıdır. Dikkatli davranmamasıdır. Maalesef böyle bir acı gerçek de var."













Gazete İpekyol