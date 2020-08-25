Urla’da caz ve gastronomi bir arada
İzmir-Urla’da düzenlenecek Urla Caz ve Gastronomi Günleri 14 Eylül’de kapılarını açıyor.
Geçen sene ilki düzenlenen etkinliğe, bu sene Urla’nın gastronomik zenginlikleri de eklenecek. Bir hafta sürecek olan “Urla Caz ve Gastronomi Günleri”nde ünlü şef ve araştırmacıların hikâyeleri, sohbet ve tadım etkinlikleri, gastronomi ve caz üzerine yapılacak atölyeler olacak. Urla Caz ve Gastronomi günleri kapsamında yapılacak konserlerde ise Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi sanatçılar sahneye çıkacak. Konser etkinlikleri Sultanlar Vadisi’nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılacak. Ayrıca etkinlik kapsamında gelirinin tamamının “Koruncuk Vakfı”na bağışlanacağı iyilik masası yemeği de düzenlenecek. Detaylar @urlacazfestival Instagram sayfasında, biletler Biletix’te satışta.
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