Üsküdar'da 5 katlı binada yangın, kendilerini sokağa attılar
Üsküdar'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binadakiler yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.
Üsküdar, Selami Ali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında saat 10.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Alevler ve yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panikle dışarı çıktı. Bazı bina sakinlerinin ağladığı görülürken, bazılarının evcil hayvanlarını da dışarı alarak çıktığı görüldü. Yangın çıkan dairenin alt katında yaşayan yaşlı bir vatandaş balkona çıkarak yardım istedi.
Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.
Bir bina sakini, "Dışarı çıkın dediler. Büyük korku ile kendimizi dışarı attık. Binada kimse kalmadı" dedi.
Küçük bir çocuk "Çok korktum. Yangın var deyince dışarı çıktık" diye konuştu.
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