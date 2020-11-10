Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Usta sanatçı Şener Şen koronavirüse yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Şen’in, Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
78 yaşındaki Şen’in sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.
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