Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 19:22
Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı
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Usta sanatçı Şener Şen koronavirüse yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Şen’in, Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

78 yaşındaki Şen’in sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.


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