Uzaktan eğitim yoksula daha da uzak

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Her 10 üniversite öğrencisinden 3’ü, yeterli teknolojik altyapıya sahip olmadığı için eğitime erişimde sorunu yaşıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nca “Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan EğitimDurum Anketi’’ yapıldı.

Ankete, 57 üniversiteden 525 öğrenci katıldı. Öğrencilere, eğitim gördükleri okullar, bölümler, internete erişim kaynakları, bu kaynaklara erişip erişemedikleri, kendilerine ait bilgisayar veya akıllı telefonlarının olup olmadığı soruldu.

HIZDAN UZAK...

Anket sonuçlarına göre, her 10 öğrenciden 3’ünün yeterli teknolojik altyapıya sahip olmadığı ve eğitime erişim sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

Ankete katılan her 10 öğrenciden 1’inin kendine ait bilgisayarı bulunmuyor ve akıllı cihazları yeterli donanıma sahip değil. Kurulun, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Öğrencilerimiz, yaşadığı yerde internet altyapısının olmadığını veya internetin uzaktan eğitim sistemine girebilecek hızdan uzak olduğunu belirtmişlerdir. Yine çarpıcı bir şekilde, her 10 öğrenciden 4’ünün yaşadığı bölgede internete erişimin olmadığı ya da çok kötü olduğu da ortaya çıkmıştır. Önemli bir veri, ankete katılan her 10 öğrencimizden sadece 1’i üniversitesinden altyapı desteği almaktadır. Türkiye’deki mevcut yükseköğretim sistemi nedeniyle maalesef üniversitelerimizin çoğu zaten yetersiz teknik ve akademik altyapıya sahiptir. Öğrencilerimiz ise beslenme, barınma, ulaşım gibi sorunlarla karşı karşıyayken anket sonuçlarında da gördüğümüz üzere uzaktan eğitim sürecine erişmekte yeni bir sorun olmuştur. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yıllardır savunduğumuz ve her platformda dile getirdiğimiz eşit, parasız ve nitelikli eğitim talebinin haklılığı, pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu dönemde tüm öğrencilerimize ücretsiz internet, ücretsiz bilgisayar ve tüm eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim hakkı sağlanmalıdır. Final dönemi yaklaşan öğrencilerimizin sorunları çözülmeli, mağduriyetleri giderilmelidir.”